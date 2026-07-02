Por um fio na Alemanha, Nagelsmann pode ser substituído por Klopp
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Julian Nagelsmann pode estar com os dias contados no comando da Alemanha após sua eliminação precoce da Copa do Mundo, segundo o jornal Bild, enquanto outros meios de comunicação afirmam que Jürgen Klopp é o favorito a sucedê-lo.
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O Bild informa sobre uma reunião de quase três horas entre Nagelsmann e os dirigentes da Federação Alemã de Futebol (DFB) nesta quinta-feira, após a eliminação da Alemanha na fase de 16-avos de final do Mundial contra o Paraguai, um terceiro fiasco consecutivo na fase final, depois de 2018 e 2022 (eliminação na fase de grupos em ambas as ocasiões).
Segundo o jornal, o treinador se reuniu com Bernd Neuendorf (presidente da DFB), Rudi Völler (diretor esportivo da 'Mannschaft'), Hans-Joachim Watzke (presidente da Bundesliga) e Andreas Rettig (diretor da DFB).
Nagelsmann apresentou seu ponto de vista sobre a Copa do Mundo da seleção alemã. Também foram abordados os erros esportivos, assim como o ambiente no centro de treinamento em Winston-Salem.
O veículo também indicou que os dirigentes propuseram que o técnico pedisse demissão, dando-lhe tempo para refletir. Nagelsmann tem contrato até 2028.
O ex-técnico do Borussia Dortmund e do Liverpool Jürgen Klopp é o grande favorito para o cargo, de acordo com vários veículos, entre eles a Sky e o principal jornal de Munique, Süddeutsche Zeitung.
Segundo a imprensa alemã, Klopp estaria disposto a aceitar a posição. Ele segue contratado pela Red Bull como diretor global de futebol, supervisionando os diferentes clubes da empresa austríaca.
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