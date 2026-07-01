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Bayern de Munique acerta contratação do marroquino Saibari até 2031

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AFP
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Repórter
01/07/2026 15:19

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O Bayern de Munique anunciou nesta quarta-feira (1º) a contratação, até junho de 2031, do atacante marroquino Ismael Saibari, vindo do PSV Eindhoven.

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Segundo a imprensa, a transferência gira em torno de 50 milhões de euros (R$ 296 milhões, na cotação atual).

A ida de Saibari para o Bayern era esperada há dias e agora foi confirmada oficialmente, em meio à Copa do Mundo de 2026, na qual ele é o artilheiro do Marrocos, já classificado para as oitavas de final.

O atleta de 25 anos marcou três gols no torneio, um em cada uma das partidas de sua seleção na fase de grupos. Ele também foi decisivo na disputa de pênaltis na qual os 'Leões do Atlas' eliminaram os Países Baixos nos 16-avos de final. 

No Bayern, ele reforçará um ataque recheado de estrelas, no qual a concorrência promete ser feroz, com Harry Kane, Michael Olise, Luis Díaz, Jamal Musiala, Lennart Karl e Serge Gnabry.

"Desde criança você sonha em assinar um contrato com um clube como o Bayern. Todo mundo sabe que é um dos grandes times do mundo. O Bayern disputa os principais títulos todos os anos, como a Liga dos Campeões, e eu quero ganhar o maior número possível de troféus", disse o marroquino, citado no comunicado do clube bávaro.

O diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, comemorou a contratação de "um dos melhores jogadores deste Mundial". 

Nascido perto de Barcelona, ele viveu com a família nesta cidade até que, aos seis anos, se mudaram para a Bélgica, onde se destacou antes de seguir para o PSV em 2020, com o qual conquistou o Campeonato Holandês nas três últimas temporadas.

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dwi/dmc/dr/ma/yr

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