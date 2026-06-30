'Estou pronto para ajudar a seleção', diz meio-campista português Bernardo Silva

O meio-campista Bernardo Silva evitou, nesta terça-feira (30), qualquer polêmica sobre ter ficado no banco de reservas nas duas últimas partidas de Portugal na Copa do Mundo de 2026, após ter sido titular na estreia.

"Estou pronto para ajudar a seleção no que quer que seja. Seja como titular, seja jogando cinco minutos, seja no banco de reservas", afirmou.

Recém-contratado pelo Real Madrid, Silva perdeu espaço no time titular após o decepcionante empate em 1 a 1 contra a República Democrática do Congo, no primeiro jogo da seleção lusa no torneio.

"Não é o meu trabalho discutir as opções do treinador (...) cabe ao treinador tomar as decisões difíceis", disse em coletiva de imprensa em Palm Beach (Flórida), pouco antes de um treino de Portugal.

Para o ex-meia do Manchester City, todos devem "apoiar os jogadores que estão dentro de campo, treinar bem, criar um bom ambiente e, acima de tudo, estar prontos" para jogar a qualquer momento.

Segundo Silva, para Portugal avançar às oitavas de final contra a Croácia na quinta-feira, em Toronto, sua seleção terá de "ser uma equipe que cria perigo, que é agressiva e direta (...) sem perder o controle do jogo" como aconteceu contra a Colômbia, com quem empatou em 0 a 0 no sábado, em Miami.

"Nunca vão haver oito jogos perfeitos", admitiu. Mas, "esta seleção está preparada para no dia em que as coisas não correrem bem, ou tão bem como nós esperamos, podemos, ainda assim, ser competitivos e eliminar qualquer seleção".

Silva comentou sobre as eliminações, na segunda-feira, de Alemanha e Países Baixos, dois dos favoritos europeus, para Paraguai e Marrocos, respectivamente.

"No Mundial já não é surpresa nenhuma. As seleções estão todas muito fortes. O futebol ficou mais tático, mais analisado por todas as equipes e é difícil ganhar jogos", afirmou.

Questionado sobre Luka Modric, seu adversário de quinta-feira, o português não poupou elogios ao meio-campista croata de 40 anos.

"Luka é realmente um ídolo para mim, a forma como ele não apenas jogou, permaneceu no nível mais alto, mas também como se comportou em sua carreira é uma grande inspiração para mim. Desejo-lhe o melhor, não em dois dias, porque eu quero vencê-lo", declarou.

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