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João Fonseca vence espanhol Roberto Bautista e vai à 2ª rodada de Wimbledon

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Repórter
29/06/2026 13:33

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O tenista brasileiro João Fonseca, número 27 do mundo, venceu o espanhol Roberto Bautista (N.183) nesta segunda-feira (29) e se classificou para a segunda rodada do torneio de Wimbledon.

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João selou a vitória em 3 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/4), 6-4 e 6-3, em duas horas e 28 minutos de jogo.

O carioca de 19 anos, que no mês passado alcançou as quartas de final de Roland Garros, terá como próximo adversário o holandês Jesper De Jong (N.73) ou o australiano Rinky Hijikata (N.82).

Apesar da preparação para a temporada de grama prejudicada pela eliminação na primeira rodada do ATP 500 de Halle e pela desistência do ATP 250 de Eastbourne devido a um desconforto no ombro direito, João conseguiu vencer um jogo que começou difícil no primeiro set, decidido no tie-break.

Na segunda parcial, na qual ambos os tenistas conservavam seus serviços, o brasileiro conseguiu uma quebra no décimo game em seu terceiro break point, enquanto no set decisivo, quebrou o saque de Bautista no segundo game e manteve a vantagem até garantir a vitória.

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bur-dam/iga/cb/yr

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