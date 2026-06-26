Técnico de Portugal elogia Colômbia, que jogará 'em casa' em Miami

O técnico de Portugal, Roberto Martínez, disse na sexta-feira (26) que o jogo contra a Colômbia, um confronto direto pela liderança do Grupo K da Copa do Mundo, será um desafio devido à qualidade da equipe sul-americana e ao fato de que os torcedores colombianos serão maioria em Miami.

"O foco é respeitar muito a Colômbia, que é um desafio diferente, um nível tático dos jogos que tivemos anteriormente", disse Martínez em entrevista coletiva na véspera do duelo.

A Colômbia chega para a partida na liderança da chave, com seis pontos, após as vitórias sobre o Uzbequistão (3 a 1) e a República Democrática do Congo (1 a 0).

Portugal, por sua vez, é o segundo após um empate decepcionante na estreia contra a equipe africana (1 a 1) e uma goleada sobre os uzbeques (5 a 0).

A seleção colombiana "é uma equipe muito completa, com qualidade entrelinhas, aproveita o espaço, mas não precisa da bola para criar perigo. Tem qualidade na transição com jogadores como Suárez e Luis Díaz, rápidos e com capacidade de chegar ao último terço", destacou Martínez.

O treinador também ressaltou a importância de saber lidar com a pressão das arquibancadas em Miami, cidade que abriga uma grande comunidade colombiana, onde Portugal se sentirá jogando "fora de casa" pela primeira vez nesta Copa do Mundo.

"Também é um bom desafio para nós, poder ser nós mesmos nesse ambiente e controlar as emoções", disse.

Quanto à necessidade de terminar em primeiro ou segundo lugar no grupo, Martínez descartou fazer cálculos para o jogo contra a Colômbia.

"Em um torneio como o Mundial não há caminho certo, não há posição certa. O que é importante é chegar ao melhor nível, e provavelmente isso só se consegue depois de ganhar o jogo", opinou.

Na fase de 16-avos de final da Copa, o líder do Grupo K enfrentará uma das melhores terceiras colocadas na próxima sexta-feira, em Kansas City.

O segundo jogará em Toronto na quinta-feira contra quem avançar na segunda posição do Grupo L, com Inglaterra, Gana e Croácia entre as possibilidades.

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