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Trump pede ao Congresso recursos adicionais para a guerra no Irã

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Repórter
24/06/2026 19:12

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O presidente americano, Donald Trump, pediu ao Congresso, nesta quarta-feira (24), cerca de US$ 88 bilhões (R$ 458 bilhões) em recursos adicionais em grande parte para cobrir as despesas com a guerra no Irã, enquanto aumenta o mal-estar de democratas e republicanos com o conflito.

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A Casa Branca pediu um total de US$ 87,6 bilhões (R$ 456 bilhões), boa parte destinados ao Pentágono. 

Parte do montante será dirigido para ajudar agricultores americanos, para as despesas para atender à emergência do ebola na África central, e para projetos de infraestrutura nos Estados Unidos.

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ft/mjf/nn/vel/mvv

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