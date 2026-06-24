Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Hezbollah afirma que Israel voltou a violar trégua

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
24/06/2026 19:12

compartilhe

SIGA

O grupo libanês Hezbollah acusou nesta quarta-feira Israel de uma nova "violação" do cessar-fogo, após um drone israelense matar duas pessoas no sul do Líbano.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Pela segunda vez em menos de 48 horas, o exército inimigo israelense atacou deliberadamente cidadãos libaneses que inspecionavam suas casas" perto da localidade de Kfar Rumman, afirmou o grupo, apoiado pelo Irã. Na véspera, duas pessoas morreram devido a disparos israelenses naquela região.

O Hezbollah "reitera que as ações do inimigo constituem uma violação flagrante do cessar-fogo ao qual [o grupo] aderiu até agora, e que está monitorando e documentando essas violações".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

nad/ach/mr/nn/lb

Tópicos relacionados:

guerra israel libano

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay