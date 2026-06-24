Pai, mãe e Flávio Bolsonaro desejam sorte a Neymar em sua estreia na Copa

Enquanto Neymar aguarda sua estreia em sua quarta Copa do Mundo, prevista para o jogo desta quarta-feira (24) entre Brasil e Escócia, todos, desde os pais do craque até o candidato à presidência Flávio Bolsonaro, desejaram boa sorte ao camisa 10 da Seleção nas redes sociais.

Recuperado de uma lesão muscular, Neymar, aos 34 anos, está pronto para voltar a campo contra os escoceses, no que seria seu primeiro jogo com a 'Amarelinha' desde outubro de 2023.

"Chegou a hora", publicou no Instagram o pai do atacante, Neymar Santos.

Vamos viver tudo isso juntos. Boa sorte, filho! Boa sorte, Brasil!", acrescentou.

A mensagem acompanha um vídeo com declarações antigas de Neymar, nas quais ele relembra um conselho que seu pai lhe deu quando era criança: "Filho, corra, se dedique, jogue como se fosse o último jogo da sua vida".

"Deus te abençoe, meu filho", publicou a mãe do jogador, Nadine Gonçalves.

Nadine divulgou um vídeo antigo intitulado "Supere-se", no qual Neymar lê uma carta da mãe para seus companheiros: "Conte as suas bençãos, e não os seus problemas, pois os problemas você irá superar, venha o que vier".

Maior artilheiro da história da Seleção, com 79 gols, Neymar ficou de fora dos dois primeiros jogos da equipe de Carlo Ancelotti nesta Copa do Mundo.

O Brasil empatou com o Marrocos em 1 a 1 e venceu o Haiti por 3 a 0.

Seu retorno também recebeu um aceno político de Flávio Bolsonaro, que vai enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições deste ano.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou um vídeo feito com IA no qual "resgata" Neymar em um avião militar com as cores da bandeira brasileira.

A publicação foi feita depois que Lula, na sexta-feira passada, brincou ao dizer que Neymar é "o primeiro convocado home office do mundo".

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