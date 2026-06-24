Juan Manuel Cerúndolo avança para as quartas de final em Eastbourne
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O tênis argentino terá um representante nas quartas de final do torneio ATP 250 de Eastbourne (Reino Unido), após a vitória de Juan Manuel Cerúndolo nesta quarta-feira (24), na segunda rodada, sobre o britânico Arthur Fery, com parciais de 6-2 e 7-6 (7/2).
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O mais novo dos irmãos Cerúndolo (N.45 do mundo), surpresa na última edição do torneio de Roland Garros após chegar às oitavas de final, deixando Jannik Sinner (N.1) pelo caminho, enfrentará em sua próxima partida na grama britânica o inglês Toby Samuel (N.142), que entrou no quadro principal como 'lucky loser' vindo do qualifying.
Francisco Cerúndolo (N.21), foi campeão no domingo em Queen's, um dos torneios na grama mais emblemáticos do Reino Unido.
Por sua vez, Toby Samuel venceu o argentino Thiago Agustín Tirante (N.54), a quem superou com parciais de 6-1 e 7-6 (9/7) em Eastbourne.
O argentino Tomás Etcheverry (N.32 e quarto cabeça de chave) perdeu por 6-7 (11/13), 6-3 e 6-2 para o canadense Gabriel Diallo (91º) em outro partida da segunda rodada.
Na chave feminina, a única jogadora sul-americana em ação nesta quarta-feira, a colombiana Emiliana Arango (N.101), foi eliminada na segunda rodada ao perder por um contundente 6-3 e 6-0 para a americana Caty McNally (N.45).
-- Torneio ATP e WTA de Eastbourne
- Simples masculino - Segunda rodada:
Jan Choinski (GBR) x Felix Gill (GBR) 6-4, 6-7 (4/7), 6-2
Zizou Bergs (BEL) x Daniel Altmaier (ALE) 6-3, 3-2 e abandono
Toby Samuel (GBR) x Thiago Tirante (ARG) 6-1, 7-6 (9/7)
Juan Manuel Cerúndolo (ARG/N.8) x Arthur Fery (GBR) 6-2, 7-6 (7/2)
Jack Draper (GBR) x Jack Pinnington Jones (GBR) 7-5, 6-4
Gabriel Diallo (CAN) x Tomás Etcheverry (ARG/N.4) 6-7 (11/13), 6-3, 6-2
Ugo Humbert (FRA/N.6) x Jenson Brooksby (EUA) 6-3, 6-2
Quentin Halys (FRA) x Giles Hussey (GBR) 6-1, 7-5
- Simples feminino - Segunda rodada:
Tatjana Maria (GER) x Anastasia Zakharova (RUS) 6-2, 6-1
Tereza Valentova (CZE) x Ajla Tomljanovic (AUS) 6-2, 5-7, 6-4
Jelena Ostapenko (LET/N.3) x Panna Udvardy (HUN) 3-6, 6-1, 6-2
Zeynep Sönmez (TUR) x Sara Bejlek (CZE) não compareceu
Caty McNally (EUA) x Emiliana Arango (COL) 6-3, 6-0
Petra Marcinko (CRO) x Kimberly Birrell (AUS) 6-1, 6-4
McCartney Kessler (EUA/N.7) x Anhelina Kalinina (UCR) 6-4, 6-3
Madison Keys (EUA/N.2) x Jessica Bouzas (ESP) 6-0, 6-1
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