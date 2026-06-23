Pausa de 30 minutos, 13 quilômetros: o protocolo em caso de tempestade na Copa do Mundo

O jogo da Copa do Mundo de 2026 entre França e Iraque teve de ser interrompido por mais de duas horas na segunda-feira (22) devido a tempestades nas proximidades do Estádio na Filadélfia, uma medida de segurança exigida pela legislação dos Estados Unidos e de cumprimento obrigatório para a Fifa.

. Qual é o protocolo em caso de tempestade?

Nos Estados Unidos, as leis relativas a tempestades são muito rigorosas, num país com incidência "de 20 e 25 milhões de raios por ano", causando a morte de "cerca de 30 pessoas e centenas de feridos", segundo o Serviço Nacional de Meteorologia. O órgão aponta que "dois terços das mortes estão associados a atividades de lazer ao ar livre".

Os protocolos de segurança determinam a suspensão de eventos esportivos ao ar livre por 30 minutos quando são detectados raios a uma distância de aproximadamente 8 milhas (13 km) do estádio.

Se uma nova descarga atmosférica for detectada durante esse período, o cronômetro é reiniciado, quantas vezes forem necessárias para garantir um intervalo de 30 minutos sem raios, tornando totalmente imprevisível o horário de reinício dos jogos.

Assim que a tempestade é detectada, os jogadores devem retornar aos vestiários e os espectadores devem buscar abrigo, tal como aconteceu na segunda-feira, durante a partida entre França e Iraque, quando os espectadores deixaram as arquibancadas e se protegeram nos corredores do estádio até o fim do alerta.

"Em caso de previsão de tempestades, os organizadores devem considerar cancelar ou adiar a atividade ou o evento", explica o Serviço Nacional de Meteorologia.

Na segunda-feira, a partida foi retomada depois de mais de duas horas de interrupção.

. O que diz o regulamento da Fifa?

Sujeito às leis do país-sede sobre o assunto, o regulamento da Copa do Mundo não especifica qualquer protocolo para tempestades ou condições climáticas adversas caso o teto de um estádio não possa ser fechado durante um evento.

"Se o jogo começar com o teto aberto e as condições meteorológicas piorarem significativamente, a ponto de afetar seu andamento, o árbitro, em consulta com o delegado da partida, está autorizado a determinar o fechamento do teto", estabelece o regulamento da Fifa.

"Nesse caso, o teto deve permanecer fechado até o final da partida. O teto só pode ser aberto ou fechado se não houver ninguém no campo", acrescenta a Fifa.

Cinco dos 16 estádios da Copa do Mundo possuem teto retrátil: um no Canadá (Vancouver) e quatro nos Estados Unidos (Arlington, Atlanta, Houston e Los Angeles).

. Interrupções frequentes

Interrupções devido a tempestades são comuns para as equipes da MLS (Major League Soccer), a liga de futebol dos Estados Unidos e do Canadá, mas causaram confusão entre os participantes da Copa do Mundo de Clubes no ano passado.

Vários jogos foram temporariamente interrompidos devido a tempestades, incluindo o duelo oitavas de final entre Chelsea e Benfica em Charlotte, na Carolina do Norte. Essa partida foi paralisada por mais de duas horas, restando apenas cinco minutos para o apito final.

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