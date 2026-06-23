Semana de Moda Masculina começa em plena onda de calor em Paris

A Semana de Moda Masculina começou nesta terça-feira (23) em Paris, em plena onda de calor na França e em vários países da Europa.

Vários desfiles tiveram os horários alterados devido às altas temperaturas. O da Dior, previsto para quarta-feira no Museu Nissim de Camondo, foi antecipado para as 9h (4h em Brasília), e o de Rick Owens na quinta-feira também foi adiantado.

Como de costume, os alunos do prestigioso Institut Français de la Mode (IFM) abriram a edição nesta terça. As francesas Études Studio e Saint Laurent, além da japonesa Auralee, estão entre as atrações do dia.

Sem dúvida, o mais aguardado será o desfile da Louis Vuitton com o estilista e músico americano Pharrell Williams, que encerra a jornada e certamente estará repleto de estrelas.

Outra coleção muito esperada destes seis dias de evento, com cerca de 70 marcas no programa oficial, será a do norte-irlandês Jonathan Anderson, em sua terceira mostra masculina para a Dior.

Estreiam na moda masculina a britânica Sarah Burton, para a Givenchy, e o americano Michael Rider para a Celine.

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