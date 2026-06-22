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Negociador-chefe do Irã afirma que Estreito de Ormuz será administrado por Teerã

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AFP
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Repórter
22/06/2026 22:23

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O principal negociador do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou nesta segunda-feira (22) que as condições no Estreito de Ormuz não voltarão a ser as mesmas de antes da guerra e que essa rota será “administrada” por seu país, informou a mídia estatal. 

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“Todos devem saber que a administração do Estreito de Ormuz nunca mais será como era antes da guerra”, declarou Ghalibaf, que lidera as negociações com os Estados Unidos para pôr fim permanente ao conflito no Oriente Médio, citado pela agência Irna. 

“Claro que as normas internacionais serão respeitadas, mas o Irã administrará o Estreito de Ormuz”, concluiu.

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bur/tmt/ms/arm/nn/ic

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