Espanha goleia Arábia Saudita (4-0) com primeiro gol de Yamal em Copas e brilho de Oyarzabal

A Espanha goleou a Arábia Saudita por 4 a 0 neste domingo (21), em Atlanta, e conseguiu sua primeira vitória na Copa do Mundo de 2026, após o empate em 0 a 0 com Cabo Verde na estreia.

Lamine Yamal abriu o placar aos dez minutos com seu tão aguardado primeiro gol em Mundiais, antes de Mikel Oyarzabal balançar a rede duas vezes (21' e 23') em três minutos. No segundo tempo, o zagueiro saudita Hassan Altambakti (49') marcou contra o quarto gol espanhol.

Com esse resultado, a 'Roja' assume a liderança do Grupo H com quatro pontos e aguarda o confronto de mais tarde entre Uruguai e Cabo Verde, ambos com um ponto, assim como a Arábia Saudita.

Após disputar as duas primeiras partidas em Atlanta, a Espanha viajará agora para Guadalajara para enfrentar o Uruguai no dia 26 de junho, pela terceira rodada.

Diante de 68.239 espectadores, a seleção espanhola entrou em campo com tudo e matou o jogo abrindo 3 a 0 em pouco mais de 20 minutos.

Depois do intervalo, a equipe continuou sendo superior e chegou ao quarto gol no início do segundo tempo, quando Marc Cucurella bateu de primeira, o goleiro Mohammed Al-Owais espalmou e Altambakti desviou a bola contra a própria meta.

- Início avassalador -

Com quatro alterações em relação ao time titular da estreia decepcionante contra Cabo Verde (0-0), a Espanha teve pressa para se impor contra os sauditas.

A equipe se livrou dos fantasmas em um início avassalador: 12 finalizações, sendo quatro no alvo, e três gols antes da primeira pausa para hidratação (23').

Oyarzabal, criticado por praticamente não tocar na bola nos primeiros 30 minutos contra Cabo Verde, desta vez não dormiu em serviço: assistência para Lamine Yamal abrir o placar e dois gols em três minutos.

Yamal, que estreou em Copas do Mundo com 25 minutos promissores contra os cabo-verdianos, incendiou o jogo desde o pontapé inicial.

Aos dez minutos, veio o clímax: Oyarzabal cruzou rasteiro e o camisa 19 apareceu na segunda trave para marcar seu primeiro gol em Mundiais aos 18 anos.

Minutos depois, Oyarzabal mostrou oportunismo aproveitando uma bola viva na área para fazer o segundo. Logo na sequência, o atacante da Real Sociedad apareceu na pequena área e desviou para o gol uma cabeçada de Dani Olmo.

O camisa 9, com 14 gols e sete assistências em seus últimos 13 jogos pela Espanha, quase marcou novamente com um toque sutil por cobertura que acertou o travessão (35').

Os sauditas estavam em apuros. O plano do técnico Georgios Donis de se fechar na própria área desmoronou tão rapidamente que seus jogadores ficaram encurralados, sem conseguir defender nem atacar.

- Presente de aniversário -

Com o jogo decidido, o técnico espanhol Luis de la Fuente deixou os inspirados Yamal e Oyarzabal no banco de reservas no segundo tempo, colocando em campo Ferran Torres e Yéremy Pino.

A pressão continuou com o chute de Cucurella que Al-Owais não conseguiu segurar e o desvio de Altambakti que resultou no quarto gol espanhol.

A tarde foi tranquila para a 'Roja', que jogou praticamente em ritmo de treino até o apito final, diante de um adversário sem forças para uma reação.

Buscando recuperar o ritmo após suas lesões, assim como Yamal, Mikel Merino e Nico Williams entraram em campo na última meia hora.

Nos acréscimos, Ferran Torres aproveitou passe da direita e mandou a bola para as redes em um lance inicialmente validado pela arbitragem do brasileiro Raphael Claus, mas posteriormente anulado por impedimento graças à revisão do VAR.

Com a goleada, a Espanha lavou a alma após a frustração na estreia e deu um presente de aniversário para Luis de la Fuente, que hoje completou 65 anos.

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