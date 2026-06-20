Hezbollah anuncia ataque contra forças israelenses que tentavam 'se infiltrar' no sul do Líbano
compartilheSIGA
O Hezbollah anunciou neste sábado (20) que "interceptou" uma força israelense que "tentava se infiltrar" em uma área estratégica que domina a cidade de Nabatieh, no sul do Líbano.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Embora esteja comprometido com o cessar-fogo, [o Hezbollah] não mostrará qualquer tolerância diante de qualquer tentativa israelense (...) de estender sua ocupação", afirmou o movimento pró-Irã em um comunicado.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
lg/sno/hme/pc/dam/jc