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Polícia migratória dos EUA detém ex-chefe do PCC e do CV em fuga

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Repórter
15/06/2026 17:31

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A polícia migratória americana (ICE) anunciou, nesta segunda-feira (15), a detenção de um ex-chefe das facções criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV), após uma perseguição na Carolina do Norte (leste).

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Felipe Linares De Oliveira Dell Aquilla, conhecido como "Don", tem ordem de busca e captura da Interpol lançada pelo Brasil sob as acusações de "associação criminosa" e "extorsão", segundo um comunicado de imprensa.

O foragido tentava fugir de carro para o México, quando foi interceptado em um controle de tráfego na cidade de Mooresville. 

Dell Aquilla mantinha sua esposa sequestrada no carro, segundo as autoridades.

Ao tentar fugir, o ex-chefe criminoso sofreu um acidente e foi capturado. No veículo foram encontrados uma arma, dinheiro em espécie e celulares, de acordo com o comunicado de imprensa.

Em 28 de maio, os Estados Unidos designaram como organizações terroristas o PCC e o CV, apesar da oposição do governo brasileiro.

Os dois grupos surgiram nos presídios brasileiros e se espalharam por todo o país e para além de suas fronteiras.

Atualmente, são as facções mais poderosas do crime organizado e do narcotráfico no Brasil e controlam extensas zonas urbanas no país.

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jz/lb/mvv/ic

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