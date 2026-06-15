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Internacional

Bombardeiro americano cai em base aérea na Califórnia (oficial)

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/06/2026 16:55

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Um bombardeiro B-52 Stratofortress da Força Aérea dos Estados Unidos caiu em uma instalação militar na Califórnia, informou a base aérea nesta segunda-feira (15). 

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A aeronave caiu "pouco depois da decolagem na Base Aérea de Edwards", às 11h20, horário local, detalhou o breve comunicado da instalação militar no Facebook.

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pr/nn/jc/mvv

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