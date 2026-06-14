Petróleo cai cerca de 4% após anúncio de acordo entre Irã e EUA

Os preços do petróleo recuaram cerca de 4% nesta segunda-feira (15, data local) na abertura do mercado asiático, após os Estados Unidos e o Irã anunciarem um acordo para pôr fim ao conflito no Oriente Médio.

Por volta das 23h50 GMT de domingo (20h50 em Brasília), o preço do barril do Brent do Mar do Norte para entrega em agosto, referência do mercado global, caía 3,98%, para 83,93 dólares.

O West Texas Intermediate (WTI), referência dos Estados Unidos, recuava 4,45%, para 81,10 dólares por barril, após ter caído cerca de 5% na abertura.

Washington e Teerã chegaram a um acordo para encerrar "de maneira imediata e permanente" a guerra no Oriente Médio em todas as frentes, incluindo o Líbano, anunciou nesta segunda-feira o mediador paquistanês.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nas redes sociais que o Estreito de Ormuz será reaberto após a assinatura do acordo na sexta-feira.

O tráfego nessa passagem estratégica estava paralisado desde o início do conflito, no fim de fevereiro, o que provocou uma forte alta dos preços do petróleo.

Cerca de um quinto de todo o petróleo bruto mundial normalmente passa pelo Estreito de Ormuz.

"Antes do conflito, cerca de 140 navios transitavam diariamente pelo estreito. O tráfego melhorou, mas continua muito abaixo da normalidade. Uma verdadeira reabertura teria, portanto, um impacto imediato (...) nos preços do petróleo", avaliou no domingo Stephen Innes, analista da SPI Asset Management.

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