Hezbollah confirma ter atacado o exército israelense no norte de Israel
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O grupo libanês pró-iraniano Hezbollah afirma ter lançado um drone contra um posto militar no norte de Israel na manhã deste domingo (7), horas depois de Israel dizer que havia atacado Beirute em represália.
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Em um comunicado, o movimento diz ter atacado pela manhã “uma reunião de soldados inimigos israelenses no quartel de Dovev”. Diz ter feito isso “em resposta à violação do cessar-fogo por parte do inimigo israelense e aos ataques que atingiram aldeias no sul do Líbano”.