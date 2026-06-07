Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Hezbollah confirma ter atacado o exército israelense no norte de Israel

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
07/06/2026 15:55 - atualizado em 07/06/2026 20:14

compartilhe

SIGA

O grupo libanês pró-iraniano Hezbollah afirma ter lançado um drone contra um posto militar no norte de Israel na manhã deste domingo (7), horas depois de Israel dizer que havia atacado Beirute em represália.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em um comunicado, o movimento diz ter atacado pela manhã “uma reunião de soldados inimigos israelenses no quartel de Dovev”. Diz ter feito isso “em resposta à violação do cessar-fogo por parte do inimigo israelense e aos ataques que atingiram aldeias no sul do Líbano”.

Tópicos relacionados:

guerra

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay