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Internacional

Zagueiro argentino Leonardo Balerdi é cortado da Copa do Mundo por lesão

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/06/2026 14:07

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O zagueiro Leonardo Balerdi sofreu uma lesão e foi cortado da seleção argentina para a disputa da Copa do Mundo de 2026, anunciou a Associação do Futebol Argentino (AFA) neste sábado (6).

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"Leonardo Balerdi sofreu uma lesão muscular na panturrilha direita e não poderá fazer parte do elenco que vai disputar o Mundial", informou a AFA em suas redes sociais.

"Ânimo, força e rápida recuperação, amigo!", acrescenta a mensagem.

O técnico Lionel Scaloni poderá convocar outro jogador para substituir Berardi, que se lesionou durante um treinamento no Texas, onde a 'Albiceleste' fará um amistoso preparatório contra Honduras neste sábado.

A saída de Balerdi coloca novamente o foco nas condições físicas dos campeões mundiais. Na sexta-feira, Scaloni comemorou a recuperação do astro Lionel Messi, que "está bem" e treinou com o restante do elenco, após uma lesão na coxa esquerda sofrida durante a última partida do Inter Miami.

Messi poderá jogar alguns minutos contra Honduras e também estará disponível para o jogo de terça-feira contra a Islândia, no Alabama, no último teste da Argentina antes da estreia na Copa do Mundo.

Os argentinos estão no Grupo J e iniciam sua campanha no Mundial contra a Argélia no dia 16 de junho, antes de enfrentarem Áustria e Jordânia.

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gfe/dr/cb

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