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Depois de 17 dias, tem alta cidadão americano que contraiu ebola na RDCongo

O americano, que trabalhou como cirurgião para um grupo de missionários cristãos no país africano, e cinco familiares dele estão em "bom estado de saúde"

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Repórter
06/06/2026 13:09 - atualizado em 06/06/2026 13:26

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A maior incidência histórica do ebola está em países da África Central e Ocidental, especialmente na República Democrática do Congo, Uganda, Guiné, Libéria e Serra Leoa. Embora casos isolados já tenham sido registrados em outros continentes por causa de viagens internacionais, a circulação natural do vírus permanece concentrada nessas regiões africanas.
Não há vacina ou tratamento aprovado contra a rara cepa de ebola responsável pela epidemia atual, denominada Bundibugyo crédito: imagem gerada por i.a

Um americano que contraiu ebola na República Democrática do Congo recebeu alta após 17 dias de tratamento antiviral, informou, neste sábado (6), o hospital alemão onde o paciente ficou internado.

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O hospital público Charité de Berlim informou que o americano, que trabalhou como cirurgião para um grupo de missionários cristãos no país africano, e cinco familiares dele que estavam em quarentena, se encontram em "bom estado de saúde".

Cerca de 500 casos de infecção pelo vírus ebola foram confirmados na África Central, onde aumenta a preocupação pela magnitude que a epidemia da febre hemorrágica poderia alcançar, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS) em seu último balanço, neste sábado.

A epidemia atual foi declarada em 15 de maio no nordeste da República Democrática do Congo, mas acredita-se que o vírus já estivesse se espalhando de forma silenciosa há algum tempo.

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Não há vacina ou tratamento aprovado contra a rara cepa de ebola responsável pela epidemia atual, denominada Bundibugyo.

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O ebola, transmitido por contato próximo e através de fluidos corporais, matou mais de 15.000 pessoas na África nos últimos 50 anos.

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