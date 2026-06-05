Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

França abre investigação sobre tratamento de Israel a ativistas da flotilha

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/06/2026 13:53

compartilhe

SIGA

A França abriu uma investigação por supostos "crimes de guerra" e "tortura" relacionados ao tratamento dado por Israel a ativistas franceses que participaram de uma flotilha de ajuda destinada a Gaza, informou a Promotoria nesta sexta-feira (5).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A Promotoria Nacional Antiterrorista (PNAT) informou que a investigação foi aberta a pedido do governo, depois que os ativistas acusaram as autoridades israelenses de maus-tratos durante sua detenção no mês passado.

Israel deteve mais de 430 ativistas - entre eles 37 franceses - após interceptar as embarcações em águas internacionais em 18 de maio, quando a flotilha tentava romper o bloqueio israelense imposto a Gaza.

O ministro da Segurança Nacional, o ultradireitista Itamar Ben Gvir, provocou uma onda de condenações ao publicar um vídeo no qual zombava dos ativistas da flotilha enquanto eles estavam amarrados.

A França proibiu a entrada de Ben Gvir em seu território após o incidente.

Vários ativistas franceses relataram uma experiência violenta e humilhante quando oito deles retornaram à França em 22 de maio.

Outros dois ativistas franceses que estavam a bordo da flotilha permaneciam internados em um hospital na Turquia, informaram à imprensa.

Uma das repatriadas relatou que um soldado a apalpou e deu um tapa nela em um contêiner escuro, e que temeu ser estuprada.

Outra relatou que os ativistas detidos eram obrigados a permanecer no que classificou como uma "posição de estresse", ajoelhados com a testa no chão durante várias horas, enquanto o hino nacional israelense era reproduzido repetidamente.

Questionado pela AFP sobre as denúncias de violência física e psicológica, assédio sexual, agressões e estupros, o serviço penitenciário israelense afirmou que as acusações carecem "completamente de fundamento".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

fbe-cco/ah/sjw/tw/pb/erl/hgs/pb/lm/mvv

Tópicos relacionados:

conflito franca israel palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay