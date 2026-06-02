Trump declara apoio a candidato de extrema direita à presidência da Colômbia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ofereceu nesta terça-feira (2) seu apoio ao candidato de extrema direita Abelardo de la Espriella, que disputará a presidência da Colômbia no segundo turno eleitoral, em 21 de junho, contra o esquerdista Iván Cepeda.

"Os resultados desta eleição são muito importantes para o futuro da Colômbia e sua relação com os Estados Unidos. Por suas grandes conquistas na vida e pelo apoio que me deu, pessoalmente, tenho a honra de conceder a Abelardo meu completo e total apoio", escreveu Trump em sua rede Truth Social.

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