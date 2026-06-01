ONU diz estar 'muito preocupada' com o Líbano e pede respeito ao cessar-fogo (porta-voz)
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A ONU afirmou, nesta segunda-feira (1º), estar "profundamente preocupada" com a escalada das hostilidades no Líbano, onde Israel intensifica sua ofensiva, e instou todas as partes a respeitarem o cessar-fogo.
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"Estamos profundamente preocupados com a escalada das atividades militares no sul do Líbano e em outras regiões", disse Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU. "Apelamos a todos os atores para que respeitem a cessação das hostilidades e evitem uma escalada ainda maior", acrescentou.
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