ONU diz estar 'muito preocupada' com o Líbano e pede respeito ao cessar-fogo (porta-voz)

A ONU afirmou, nesta segunda-feira (1º), estar "profundamente preocupada" com a escalada das hostilidades no Líbano, onde Israel intensifica sua ofensiva, e instou todas as partes a respeitarem o cessar-fogo.

"Estamos profundamente preocupados com a escalada das atividades militares no sul do Líbano e em outras regiões", disse Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU. "Apelamos a todos os atores para que respeitem a cessação das hostilidades e evitem uma escalada ainda maior", acrescentou.

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