Hezbollah se nega a encerrar ataques contra Israel, diz fonte ligada ao grupo
O Hezbollah não vai parar de bombardear o norte de Israel, disse à AFP, nesta segunda-feira (1º), uma fonte próxima ao grupo libanês pró-iraniano, em resposta às ameaças de Israel de atacar o subúrbio sul de Beirute se a organização não pôr fim aos ataques.
Uma fonte próxima ao Hezbollah, que pediu o anonimato, assegurou que o grupo "não se comprometerá a parar de bombardear o norte" de Israel.
"Por que cessar estes ataques que prejudicam Israel enquanto segue bombardeando o Líbano?", questionou-se.
O ministro israelense da Defesa, Israel Katz, declarou, nesta segunda, que não haveria "calma" em Beirute ou seus subúrbios sem o cessar dos ataques do Hezbollah.
No domingo, um alto funcionário americano também informou que os Estados Unidos tinham proposto um plano segundo o qual "o Hezbollah devia pôr fim a todos os seus ataques contra Israel. Em troca, Israel se absteria de qualquer escalada em Beirute".
str-at/sno/ahg/hgs/mvv/aa