Guarda Revolucionária iraniana ameaça abrir 'novas frentes' pela ofensiva de Israel no Líbano
compartilheSIGA
A Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã, ameaça abrir "novas frentes" e manter o Estreito de Ormuz fechado em resposta à ofensiva de Israel no Líbano, informou a mídia estatal nesta segunda-feira (1º).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"O Irã considera que cruzar as linhas vermelhas no Líbano e em Gaza significa uma guerra direta", afirmou o núcleo de inteligência da Guarda, citado pela televisão estatal.
A força "está determinada a conduzir operações defensivas, tomando medidas significativas e abrindo novas frentes, além de manter a equação no Estreito de Ormuz", acrescentou.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bur/dcp/srm/ahg/pb/aa