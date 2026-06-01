Irã anuncia convocados para a Copa do Mundo de 2026
A Federação de Futebol do Irã (FFIRI) divulgou nesta segunda-feira (1º) a lista de 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026, na qual não aparece o atacante Sardar Azmoun, terceiro maior artilheiro da história da seleção iraniana.
Azmoun (91 jogos e 57 gols) foi duramente criticado pela mídia estatal em março, chegando a ser rotulado como "traidor", após publicar em seu perfil no Instagram uma foto em que aparecia ao lado do primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos, um aliado dos Estados Unidos e apoiador de Washington em sua guerra contra o Irã.
Nas últimas semanas, o técnico Amir Ghalenoei afirmou reiteradas vezes que convocaria os jogadores com base em "critérios técnicos", em meio às suspeitas de que o atacante ficaria de fora por razões políticas.
Por sua vez, Alireza Jahanbaksh e Mehdi Taremi, outros dois jogadores que criticaram o regime da República Islâmica no passado, aparecem na lista.
Azmoun, de 31 anos, que atuou em clubes europeus como Bayer Leverkusen e Roma, também foi criticado em 2022 por seu apoio aos manifestantes durante a série de protestos no país após a morte de Mahsa Amini.
Na Copa do Mundo de 2026, sediada em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá, o Irã fará sua estreia contra a Nova Zelândia no dia 15 de junho, em Los Angeles.
No entanto, segundo o embaixador iraniano no México, os jogadores da seleção ainda não obtiveram os vistos para viajar para os Estados Unidos.
Os iranianos foram obrigados a transferir sua concentração, originalmente planejada para Tucson, no estado americano do Arizona, para a cidade mexicana de Tijuana, em meio a um clima de alta tensão entre Teerã e Washington por conta da guerra no Oriente Médio.
-- Lista de convocados do Irã para a Copa do Mundo de 2026:
- Goleiros: Alireza Beiranvand (Tractor), Payam Niazmand (Persepolis), Hossein Hosseini (Sepahan)
- Defensores: Ehsan Hajsafi (Sepahan), Milad Mohammadi (Persepolis), Ali Nemati (Foolad Khuzestan), Shojae Khalilzadeh (Tractor), Hossein Kanaanizadegan (Persepolis), Danial Eiri (Malavan Bandar Anzali), Ramin Rezaïan (Foolad Khuzestan), Saleh Hardani (Esteghlal)
- Meio-campistas: Saman Ghoddos (Al-Ittihad Kalba/EAU), Saïd Ezatolahi (Shabab Al-Ahli Dubai/EAU), Mohammad Ghorbani (Al-Wahda/EAU), Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal), Amirmohammad Razzaghinia (Esteghlal), Mohammad Mohebi (Rostov/RUS), Mehdi Torabi (Tractor), Mehdi Ghayedi (Al-Nasr Dubai/EAU), Alireza Jahanbakhsh (Dender/BEL), Aria Yousefi (Sepahan)
-Atacantes: Mehdi Taremi (Olympiacos/GRE), Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor), Ali Alipour (Persepolis), Shahriyar Moghanlou (Al-Ittihad Kalba/EAU), Dennis Eckert (Standard Liège/BEL)
