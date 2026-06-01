Kevin Keegan, lenda do futebol inglês, revela câncer em estágio avançado

A lenda do futebol inglês Kevin Keegan, de 75 anos, revelou em declarações publicadas pelo 'The Daily Mail' que o câncer do qual sofre há vários meses atingiu o estágio 4 - o mais avançado.

"Disseram que havia um médico renomado que estava utilizando um novo método para combater meu câncer em estágio 4", declarou o ex-capitão da Inglaterra.

O Newcastle, clube da Premier League, enviou uma mensagem no X expressando seu "sincero apoio e melhores votos" a Keegan e sua família.

O ex-jogador anunciou no início de janeiro que estava em tratamento para curar um câncer recém-diagnosticado, sem informar sua natureza ou gravidade, limitando-se a dizer que havia sido internado.

Contratado pelo Liverpool em 1971, aos 20 anos, o atacante foi tricampeão inglês e campeão europeu em 1977, antes de assinar, naquele mesmo ano, com o Hamburgo, da Alemanha.

Depois, voltou à Inglaterra e passou por Southampton e Newcastle, antes de pendurar as chuteiras em 1985 pelo Blacktown City, da Austrália.

Pela seleção inglesa, da qual foi capitão, Keegan disputou 63 jogos e marcou 21 gols.

Posteriormente, iniciou uma carreira como treinador e teve passagens por Newcastle, Fulham, Manchester City e seleção inglesa.

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