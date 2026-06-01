Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Kevin Keegan, lenda do futebol inglês, revela câncer em estágio avançado

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/06/2026 13:40

compartilhe

SIGA

A lenda do futebol inglês Kevin Keegan, de 75 anos, revelou em declarações publicadas pelo 'The Daily Mail' que o câncer do qual sofre há vários meses atingiu o estágio 4 - o mais avançado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Disseram que havia um médico renomado que estava utilizando um novo método para combater meu câncer em estágio 4", declarou o ex-capitão da Inglaterra.

O Newcastle, clube da Premier League, enviou uma mensagem no X expressando seu "sincero apoio e melhores votos" a Keegan e sua família.

O ex-jogador anunciou no início de janeiro que estava em tratamento para curar um câncer recém-diagnosticado, sem informar sua natureza ou gravidade, limitando-se a dizer que havia sido internado.

Contratado pelo Liverpool em 1971, aos 20 anos, o atacante foi tricampeão inglês e campeão europeu em 1977, antes de assinar, naquele mesmo ano, com o Hamburgo, da Alemanha. 

Depois, voltou à Inglaterra e passou por Southampton e Newcastle, antes de pendurar as chuteiras em 1985 pelo Blacktown City, da Austrália.

Pela seleção inglesa, da qual foi capitão, Keegan disputou 63 jogos e marcou 21 gols.

Posteriormente, iniciou uma carreira como treinador e teve passagens por Newcastle, Fulham, Manchester City e seleção inglesa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jw/pm/mcd/cb

Tópicos relacionados:

eng fbl saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay