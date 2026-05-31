Conselho de Segurança da ONU se reunirá em caráter de urgência na segunda-feira
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O Conselho de Segurança da ONU realizará uma reunião de emergência na tarde de segunda-feira sobre a ampliação da ofensiva de Israel no Líbano, após a tomada da fortaleza medieval de Beaufort, informaram fontes diplomáticas à AFP.
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A reunião foi solicitada pela França e acontecerá imediatamente após um encontro emergencial sobre o impacto de um drone russo contra um prédio residencial na Romênia, prevista para as 15h00 (16h00 em Brasília), segundo as fontes.
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