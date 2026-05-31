Zverev vence De Jong e vai enfrentar Jódar nas quartas de Roland Garros

AFP
AFP
31/05/2026 13:48

O alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo e que busca seu primeiro título de Grand Slam, se classificou para as quartas de final de Roland Garros neste domingo (31) ao derrotar o 'lucky loser' holandês Jesper de Jong (106º) por 7-6 (7/3), 6-4 e 6-1. 

Zverev encerrou a partida em apenas 2 horas e 14 minutos, pondo fim à campanha de seu adversário, que havia conquistado uma vaga na chave principal após a desistência do francês Arthur Fils e que, ao longo da última semana, havia eliminado o suíço Stan Wawrinka e o russo Karen Khachanov. 

Em uma edição de Roland Garros marcada pelas eliminações precoces de vários dos principais favoritos, Zverev resistiu a essa onda de susrpesas e nas quartas de final, protagonizará um confronto muito aguardado contra o espanhol Rafa Jódar (29º), uma das novas sensações do circuito ATP. 

"Ele é um jogador muito jovem e extremamente talentoso. Joga um tênis incrível, portanto será um desafio difícil. Mas tenho que acreditar em mim mesmo. Estarei pronto", afirmou o tenista nascido em Hamburgo.

Zverev vacilou apenas brevemente, logo no início da partida, quando se viu rapidamente em desvantagem de 3 a 0. No entanto, reagiu e acabou exibindo um nível de jogo muito superior ao de seu adversário.

