Zverev vence De Jong e vai enfrentar Jódar nas quartas de Roland Garros
compartilheSIGA
O alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo e que busca seu primeiro título de Grand Slam, se classificou para as quartas de final de Roland Garros neste domingo (31) ao derrotar o 'lucky loser' holandês Jesper de Jong (106º) por 7-6 (7/3), 6-4 e 6-1.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Zverev encerrou a partida em apenas 2 horas e 14 minutos, pondo fim à campanha de seu adversário, que havia conquistado uma vaga na chave principal após a desistência do francês Arthur Fils e que, ao longo da última semana, havia eliminado o suíço Stan Wawrinka e o russo Karen Khachanov.
Em uma edição de Roland Garros marcada pelas eliminações precoces de vários dos principais favoritos, Zverev resistiu a essa onda de susrpesas e nas quartas de final, protagonizará um confronto muito aguardado contra o espanhol Rafa Jódar (29º), uma das novas sensações do circuito ATP.
"Ele é um jogador muito jovem e extremamente talentoso. Joga um tênis incrível, portanto será um desafio difícil. Mas tenho que acreditar em mim mesmo. Estarei pronto", afirmou o tenista nascido em Hamburgo.
Zverev vacilou apenas brevemente, logo no início da partida, quando se viu rapidamente em desvantagem de 3 a 0. No entanto, reagiu e acabou exibindo um nível de jogo muito superior ao de seu adversário.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
ah/dr/mcd/aam