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Rubio recebe chanceler do Paquistão em meio às negociações com Irã

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AFP
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Repórter
29/05/2026 11:42

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O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, reuniu-se nesta sexta-feira (29) com o ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Ishaq Dar, em meio às negociações para um acordo preliminar que vise o fim da guerra com o Irã. 

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Nenhum dos dois falou com a imprensa.

A reunião no Departamento de Estado com o chanceler do Paquistão, Ishaq Dar, cujo país está mediando as negociações entre os Estados Unidos e o Irã, ocorre poucos dias após a visita de Rubio à Índia, rival histórica do Paquistão. 

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, indicou na noite de quinta-feira que há "avanços" em direção a um acordo para encerrar a guerra no Oriente Médio, mas a agência de notícias iraniana Tasnim informou que o acordo "ainda não está pronto".

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lb/ph/nn/mar/aa

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