Swiatek e Kostyuk vencem e vão se enfrentar nas oitavas de Roland Garros

AFP
AFP
29/05/2026 11:42

A polonesa Iga Swiatek, número 3 do mundo, vai enfrentar a ucraniana Marta Kostyuk (N.15) nas oitavas de final de Roland Garros graças à vitória sobre sua compatriota Magda Linette (N.35) nesta sexta-feira (29).

Swiatek fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-4, em uma hora e 25 minutos na quadra Philippe Chatrier.

Quatro vezes campeã em Paris, a polonesa de 24 anos conseguiu se vingar da derrota para Linette em sua estreia no WTA 1000 de Miami, em março.

Eliminada na semifinal no ano passado pela número 1 do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka, Swiatek não conquista um título no saibro desde sua última vitória em Roland Garros, em 2024.

No próximo domingo, ela vai enfrentar uma jogadora invicta nessa superfície em 2026, Kostyuk, que horas antes eliminou a suíça Viktorija Golubic (N.82) em sets diretos, com parciais de 6-4 e 6-3.

Campeã do WTA 250 de Rouen e do WTA 1000 de Madri, a ucraniana de 23 anos emendou sua 14ª vitória consecutiva jogando no saibro.

Além disso, ela igualou seu melhor resultado em Roland Garros, cinco anos depois de chegar pela primeira vez às oitavas de final, quando foi eliminada justamente por Swiatek.

Quem também avançou às oitavas de final foi a chinesa Wang Xiyu (N.148), que saiu do qualifying e derrubou em dois sets (6-3 e 7-5) a ucraniana Yuliia Starodubtseva (N.55), algoz da número 2 do mundo, a cazaque Elena Rybakina, na segunda rodada.

