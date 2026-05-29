Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Netanyahu afirma que exército israelense cruzou o rio Litani no Líbano

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
29/05/2026 11:31

compartilhe

SIGA

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta sexta-feira (29) que o exército israelense cruzou o rio Litani, no sul do Líbano, a cerca de 30 quilômetros da fronteira, como parte das operações contra o grupo pró-Irã Hezbollah. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Durante uma visita ao norte de Israel para se encontrar com soldados perto da fronteira, Netanyahu elogiou o avanço do exército em setores estratégicos e afirmou que as forças israelenses "cruzaram o Litani", segundo um vídeo divulgado por seu gabinete. 

A Força Aérea também está operando "em Beirute, no Vale do Bekaa [oeste do Líbano], ao longo de toda a fronteira libanesa" e "estamos atacando o Hezbollah em cheio", declarou. 

Esta semana, o exército israelense anunciou que considera grande parte do sul do Líbano uma "zona de combate", apesar do cessar-fogo teoricamente em vigor desde 17 de abril.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

fa/cgo/mj/hme/ahg/jvb/aa

Tópicos relacionados:

eua guerra ira israel libano

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay