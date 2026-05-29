Netanyahu afirma que exército israelense cruzou o rio Litani no Líbano
O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta sexta-feira (29) que o exército israelense cruzou o rio Litani, no sul do Líbano, a cerca de 30 quilômetros da fronteira, como parte das operações contra o grupo pró-Irã Hezbollah.
Durante uma visita ao norte de Israel para se encontrar com soldados perto da fronteira, Netanyahu elogiou o avanço do exército em setores estratégicos e afirmou que as forças israelenses "cruzaram o Litani", segundo um vídeo divulgado por seu gabinete.
A Força Aérea também está operando "em Beirute, no Vale do Bekaa [oeste do Líbano], ao longo de toda a fronteira libanesa" e "estamos atacando o Hezbollah em cheio", declarou.
Esta semana, o exército israelense anunciou que considera grande parte do sul do Líbano uma "zona de combate", apesar do cessar-fogo teoricamente em vigor desde 17 de abril.
