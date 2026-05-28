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Israel suspende relações com o secretário-geral da ONU

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Repórter
28/05/2026 11:17

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O embaixador israelense na ONU anunciou, nesta quinta-feira (28), a suspensão das relações com o secretário-geral da organização, António Guterres, ao denunciar a decisão, ainda não tornada pública, de incluir Israel na lista de países responsáveis por violência sexual em conflitos. 

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"Terminamos com esse secretário-geral", declarou o embaixador Danny Danon em uma mensagem de vídeo publicada na rede X. A missão israelense esclareceu que isso significa o "congelamento" de suas relações com o gabinete do secretário-geral da ONU até o final de seu mandato, em 31 de dezembro de 2026.

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abd/pno/mar/nn/aa

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