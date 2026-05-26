Kouame, esperança do tênis francês, estreia em Roland Garros com vitória sobre Cilic

Com apenas 17 anos de idade e em sua primeira partida de Grand Slam, o francês Moïse Kouame, classificado em 318º lugar no ranking mundial, derrotou o veterano croata Marin Cilic, ex-campeão do US Open, em sets diretos: 7-6 (7/4), 6-2 e 6-1.

Ele ergueu os braços em triunfo antes de cumprimentar seu adversário de 37 anos, atualmente 46º do mundo, a quem havia acabado de derrotar, em meio aos aplausos entusiasmados da torcida na quadra Simonne-Mathieu.

"É algo excepcional. Ao chegar a este torneio, eu não sabia o que esperar. Mas trabalhamos duro para estar o mais preparados possível e, hoje vocês realmente me ajudaram muito. A torcida inteira ajudou, especialmente durante aqueles set points no final do primeiro set", disse ele, saboreando o momento ao microfone na quadra, se referindo ao set que havia vencido no tie-break.

"Não acho que teria conseguido alcançar este nível de jogo sem o apoio que vocês me deram", comemorou Kouame, que já havia empolgado a torcida ao final do primeiro set.

O francês se torna, assim, o jogador mais jovem a avançar para a segunda rodada de Roland Garros desde 1991.

Há muito identificado como um talento de imenso potencial, o francês ocupava apenas a 833ª posição no ranking mundial no início do ano.

Desde então, conquistou três títulos no circuito da ITF, a terceira divisão do tênis profissional, e garantiu sua primeira vitória em um Masters 1000, em Miami, contra o americano Zachary Svajda (então 96º do ranking).

--- Resultados desta terça-feira do torneio de Roland Garros:

1ª rodada (simples masculino):

Martín Landaluce (ESP) x Juan Carlos Prado (BOL) 6-3, 4-6, 6-2, 6-7 (3/7), 6-4

Vít Kopriva (CZE) x Corentin Moutet (FRA/N.30) 6-3, 5-7, 6-4, 3-6, 6-3

Matteo Arnaldi (ITA) x Tallon Griekspoor (HOL/N.29) 6-7 (9/11), 6-3, 7-6 (8/6), 6-3

Stefanos Tsitsipas (GRE) x Alexandre Muller (FRA) 6-2, 3-0 (abandono)

Román Burruchaga (ARG) x Sebastian Baez (ARG) 2-6, 7-5, 6-2, 2-0 (abandono)

Daniel Vallejo (PAR) x Cameron Norrie (GBR/N.20) 7-6 (9/7), 2-0 (abandono)

Moïse Kouame (FRA) x Marin Cilic (CRO) 7-6 (7/4), 6-2, 6-1

Alejandro Tabilo (CHI) x Kamil Majchrzak (POL) 6-1, 6-3, 6-4

Valentin Vacherot (MON/N.16) x Thomas Faurel (FRA) 6-3, 6-4, 3-6, 7-6 (8/6)

Facundo Díaz (ARG) x Zhang Zhizhen (CHN) 6-1, 6-4, 6-3

Learner Tien (EUA/N.18) x Christian Garín (CHI) 6-0, 2-6, 6-0, 6-2

Zachary Svajda (EUA) x Alexei Popyrin (AUS) 3-6, 6-3, 7-6 (7/3), 7-5

Adam Walton (AUS) x Daniil Medvedev (RUS/N.6) 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4

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