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Após título da liga, Celtic conquista também a Copa da Escócia

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Repórter
23/05/2026 14:55

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O Celtic se sagrou campeão Copa da Escócia após vencer na final o Dunfermline por 3 a 1 este sábado (23), uma semana depois da dramática conquista do título da liga.

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No estádio Hampden Park, em Glasgow, a equipe do técnico Martin O'Neill abriu dois gols de vantagem antes do intervalo, graças aos gols de Daizen Maeda e Arne Engels.

No segundo tempo, Kelechi Iheanacho fez o terceiro, antes de Josh Cooper descontar para o Dunfermline.

O 43º título do Celtic na Copa da Escócia coroou um final de temporada incrível para O'Neill.

O técnico de 74 anos soma agora nove títulos importantes em suas três passagens pelo clube, que pela 14ª vez conquista a liga e a copa nacionais em uma mesma temporada.

O Celtic confirmou o título do Campeonato Escocês no último fim de semana, vencendo o Hearts por 3 a 1 na última rodada.

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smg/iga/dr/cb

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