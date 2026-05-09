Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

RB Leipzig vence St. Pauli e garante vaga na próxima Champions

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/05/2026 13:44

compartilhe

SIGA

O RB Leipzig venceu em casa o St. Pauli por 2 a 1 neste sábado (9), pela 33ª rodada do Campeonato Alemão, e garantiu matematicamente sua presença na próxima Liga dos Campeões.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Assim, o Leipzig vai acompanhar na competição continental o Bayern de Munique, campeão desde 19 de abril, e o Borussia Dortmund, que confirmou o vice-campeonato na sexta-feira.

A última vaga na Champions, que será para o quarto colocado, está em disputa entre Stuttgart, Hoffenheim e Bayer Leverkusen.

O Leipzig conseguiu sua vitória neste sábado graças aos gols de Xaver Schlager (45') e Willi Orban (54'), enquanto o St. Pauli descontou na reta final com Abdoulie Ceesay (86').

Com 65 pontos, o Leipzig terminará o campeonato na terceira posição, superado apenas pelo Dortmund (2º, 70) e pelo Bayern (1º, 83), que ainda visita o Wolfsburg (16º) na rodada.

Stuttgart (4º) e Hoffenheim (5º) venceram seus jogos neste sábado contra Bayer Leverkusen (3 e 1) e Werder Bremen (1 a 0), respectivamente, e estão empatados com 61 pontos, com os primeiros em vantagem pelo melhor saldo de gols (+22 contra +17).

A luta pela quarta posição será a grande atração da última rodada, no próximo fim de semana, na qual o Stuttgart visitará o Eintracht Frankfurt e Hoffenheim vai à casa Borussia Mönchengladbach.

O Leverkusen (58 pontos) é o sexto colocado e segue com chances de classificação, mas para isso precisará vencer o Hamburgo (12º) e torcer por derrotas de seus adversários diretos na tabela.

Por sua vez, o St. Pauli fica em situação delicada na luta contra o rebaixamento: é o penúltimo colocado com a mesma pontuação do Wolfsburg (16º), que ocupa a posição de repescagem pela permanência na primeira divisão alemã.

--- Jogos da 33ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira, 8 de maio

   Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt        3 - 2

  

   Sábado, 9 de maio

   Hoffenheim - Werder Bremen                     1 - 0

   Augsburg - B. Mönchengladbach                  3 - 1

   RB Leipzig – St. Pauli                         2 - 1

   Stuttgart - Bayer Leverkusen                   3 - 1

   (13h30) Wolfsburg - Bayern de Munique               

  

   Domingo, 10 de maio

   (10h30) Hamburgo - Freiburg                         

   (12h30) Colônia - Heidenheim                        

   (14h30) Mainz - Union Berlin                        

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Bayern de Munique       83  32  26   5   1 116  35  81

    2. Borussia Dortmund       70  33  21   7   5  68  34  34

    3. RB Leipzig              65  33  20   5   8  65  43  22

    4. Stuttgart               61  33  18   7   8  69  47  22

    5. Hoffenheim              61  33  18   7   8  65  48  17

    6. Bayer Leverkusen        58  33  17   7   9  67  46  21

    7. Freiburg                44  32  12   8  12  45  53  -8

    8. Eintracht Frankfurt     43  33  11  10  12  59  63  -4

    9. Augsburg                43  33  12   7  14  45  57 -12

   10. Mainz                   37  32   9  10  13  41  50  -9

   11. B. Mönchengladbach      35  33   8  11  14  38  53 -15

   12. Hamburgo                34  32   8  10  14  36  51 -15

   13. Union Berlin            33  32   8   9  15  37  57 -20

   14. Colônia                 32  32   7  11  14  47  55  -8

   15. Werder Bremen           32  33   8   8  17  37  58 -21

   16. Wolfsburg               26  32   6   8  18  42  67 -25

   17. St. Pauli               26  33   6   8  19  28  57 -29

   18. Heidenheim              23  32   5   8  19  38  69 -31

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

tba/dr/pm/cb

Tópicos relacionados:

fbl ger

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay