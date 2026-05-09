RB Leipzig vence St. Pauli e garante vaga na próxima Champions

O RB Leipzig venceu em casa o St. Pauli por 2 a 1 neste sábado (9), pela 33ª rodada do Campeonato Alemão, e garantiu matematicamente sua presença na próxima Liga dos Campeões.

Assim, o Leipzig vai acompanhar na competição continental o Bayern de Munique, campeão desde 19 de abril, e o Borussia Dortmund, que confirmou o vice-campeonato na sexta-feira.

A última vaga na Champions, que será para o quarto colocado, está em disputa entre Stuttgart, Hoffenheim e Bayer Leverkusen.

O Leipzig conseguiu sua vitória neste sábado graças aos gols de Xaver Schlager (45') e Willi Orban (54'), enquanto o St. Pauli descontou na reta final com Abdoulie Ceesay (86').

Com 65 pontos, o Leipzig terminará o campeonato na terceira posição, superado apenas pelo Dortmund (2º, 70) e pelo Bayern (1º, 83), que ainda visita o Wolfsburg (16º) na rodada.

Stuttgart (4º) e Hoffenheim (5º) venceram seus jogos neste sábado contra Bayer Leverkusen (3 e 1) e Werder Bremen (1 a 0), respectivamente, e estão empatados com 61 pontos, com os primeiros em vantagem pelo melhor saldo de gols (+22 contra +17).

A luta pela quarta posição será a grande atração da última rodada, no próximo fim de semana, na qual o Stuttgart visitará o Eintracht Frankfurt e Hoffenheim vai à casa Borussia Mönchengladbach.

O Leverkusen (58 pontos) é o sexto colocado e segue com chances de classificação, mas para isso precisará vencer o Hamburgo (12º) e torcer por derrotas de seus adversários diretos na tabela.

Por sua vez, o St. Pauli fica em situação delicada na luta contra o rebaixamento: é o penúltimo colocado com a mesma pontuação do Wolfsburg (16º), que ocupa a posição de repescagem pela permanência na primeira divisão alemã.

--- Jogos da 33ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 8 de maio

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 3 - 2

Sábado, 9 de maio

Hoffenheim - Werder Bremen 1 - 0

Augsburg - B. Mönchengladbach 3 - 1

RB Leipzig – St. Pauli 2 - 1

Stuttgart - Bayer Leverkusen 3 - 1

(13h30) Wolfsburg - Bayern de Munique

Domingo, 10 de maio

(10h30) Hamburgo - Freiburg

(12h30) Colônia - Heidenheim

(14h30) Mainz - Union Berlin

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 83 32 26 5 1 116 35 81

2. Borussia Dortmund 70 33 21 7 5 68 34 34

3. RB Leipzig 65 33 20 5 8 65 43 22

4. Stuttgart 61 33 18 7 8 69 47 22

5. Hoffenheim 61 33 18 7 8 65 48 17

6. Bayer Leverkusen 58 33 17 7 9 67 46 21

7. Freiburg 44 32 12 8 12 45 53 -8

8. Eintracht Frankfurt 43 33 11 10 12 59 63 -4

9. Augsburg 43 33 12 7 14 45 57 -12

10. Mainz 37 32 9 10 13 41 50 -9

11. B. Mönchengladbach 35 33 8 11 14 38 53 -15

12. Hamburgo 34 32 8 10 14 36 51 -15

13. Union Berlin 33 32 8 9 15 37 57 -20

14. Colônia 32 32 7 11 14 47 55 -8

15. Werder Bremen 32 33 8 8 17 37 58 -21

16. Wolfsburg 26 32 6 8 18 42 67 -25

17. St. Pauli 26 33 6 8 19 28 57 -29

18. Heidenheim 23 32 5 8 19 38 69 -31

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