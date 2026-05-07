Irã acusa EUA de violar cessar-fogo com ataques contra navios

O comando militar central do Irã acusou os Estados Unidos de violarem o cessar-fogo na guerra do Oriente Médio com seus ataques contra navios no Estreito de Ormuz, e afirmou que atacou as forças americanas "em represália".

"Os Estados Unidos atacaram um petroleiro iraniano que se deslocava da costa iraniana, na região de Jask, rumo ao Estreito de Ormuz, bem como outro navio que entrava no Estreito de Ormuz em frente ao porto de Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos", indicou o quartel-general de Khatam al Anbiya em um comunicado citado pela televisão estatal.

Também acusou os Estados Unidos de terem realizado ataques em outras áreas do sul "em cooperação com alguns países da região". As forças iranianas "atacaram de imediato e em represália navios militares americanos", acrescentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/smw/ach/ad/vel/rpr/am