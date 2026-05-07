Trump diz que 'não pagaria' preço para ver os EUA na Copa do Mundo

O presidente americano, Donald Trump, se declarou surpreso com o alto preço dos ingressos para o primeiro jogo da seleção de seu país na Copa do Mundo de 2026, superior a 1.000 dólares (R$ 4.920), e afirmou que "não pagaria" esse valor.

"Eu não estava ciente desse valor", disse Trump ao ser questionado pelo jornal New York Post sobre o custo para assistir à partida dos Estados Unidos contra o Paraguai, em 12 de junho, em Los Angeles.

O ingresso mais barato para esse duelo aparece por 1.940 dólares (R$ 9.545) no site de vendas da Fifa.

"Eu adoraria estar lá, mas não pagaria isso, para ser sincero", afirmou o presidente.

Nesta mesma semana, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, se defendeu das críticas à política de preços para a Copa do Mundo, alegando que ela responde às particularidades do mercado de entretenimento nos Estados Unidos.

Segundo Infantino, 25% dos ingressos para a fase de grupos custavam menos de 300 dólares (R$ 1.476).

Trump, por sua vez, também sugeriu que seu governo poderia examinar o preço dos ingressos, considerado exorbitante por grupos de torcedores que apresentaram uma denúncia contra a Fifa à Comissão Europeia.

"Não vi isso, mas teria que cuidar do tema", afirmou o republicano.

"Gostaria que as pessoas que votaram em mim pudessem ir... Se as pessoas do Queens e do Brooklyn que gostam de Donald Trump não puderem (assistir aos jogos), eu ficaria decepcionado, mas ao mesmo tempo é um sucesso incrível", explicou o ex-magnata imobiliário originário de Nova York.

"Sei que (o torneio) tem um sucesso enorme, está batendo todos os recordes e (a Fifa) nunca havia visto algo assim", acrescentou Trump sobre a Copa do Mundo, que será sediada por Estados Unidos, Canadá e México de 11 de junho a 19 de julho.

A Fifa vendeu cerca de cinco dos sete milhões de ingressos disponíveis, e uma nova fase de venda "de última hora" foi aberta nesta quinta-feira no site oficial da entidade.

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