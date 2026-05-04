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Ataque russo deixa quatro mortos no leste da Ucrânia

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Repórter
04/05/2026 07:11

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Um ataque russo com mísseis deixou pelo menos quatro mortos e 16 feridos na cidade de Merefa, no leste da Ucrânia, anunciou o governador da região de Kharkiv, Oleg Sinegubov. 

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"As vítimas são homens de 50 e 63 anos e mulheres de 41 e 52 anos", escreveu Sinegubov no Telegram. Três feridos estão em condição crítica.

O ataque atingiu casas e blocos de apartamentos, lojas e um posto de gasolina, segundo o governador, que publicou imagens de prédios destruídos e de um carro queimado.

Merefa tem quase 20.000 habitantes e fica a 15 quilômetros de Kharkiv, capital da região homônima e segunda maior cidade da Ucrânia. 

Uma parte importante da região foi ocupada pelo Exército russo no início da guerra em 2022, mas foi retomada em grande medida pelas forças ucranianas. 

A invasão russa da Ucrânia, o conflito mais violento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, provocou centenas de milhares de mortos entre os dois lados.

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bur-ant/ahg/pc/fp

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