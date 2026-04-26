Gauff supera problemas estomacais, vence Cirstea e vai às oitavas do WTA 1000 de Madri

A tenista americana Coco Gauff, número 3 do mundo, sofreu neste domingo (26) para avançar às oitavas de final do WTA 1000 de Madri, com uma vitória em três sets sobre a romena Sorana Cirstea por 4-6, 7-5 e 6-1.

Gauff saiu vitoriosa em uma partida extenuante que durou duas horas e 21 minutos, durante a qual teve de lidar com problemas físicos, chegando, inclusive, a vomitar na quadra da Caja Mágica, em Madri.

"Não sei como consegui superar isso. Abandonei em Indian Wells e pensei: não sou alguém que gosta de abandonar, então não queria abandonar novamente. Fico feliz por ter conseguido terminar", disse Gauff após a partida.

"Acho que estou com a mesma coisa que todos os outros têm aqui em Madri, infelizmente. Então, vou apenas tentar aguentar firme", acrescentou a norte-americana.

"Obviamente, há um vírus circulando. Não sou uma pessoa que costuma ter problemas com comida ou com o estômago", disse ainda a número três do mundo após o jogo.

No sábado, a tenista polonesa Iga Swiatek já havia declarado, após abandonar sua partida contra a americana Ann Li por se sentir mal, que acreditava que poderia haver algum tipo de vírus circulando entre os tenistas.

Antes disso, na sexta-feira, o brasileiro João Fonseca avançou à terceira rodada em Madri sem precisar jogar, após a desistência do croata Marin Cilic devido a problemas estomacais.

Neste domingo, Gauff, em sua sexta participação na Caja Mágica, foi dominada no primeiro set. No segundo set, ao tentar se recuperar de um placar adverso de 4 a 3, ela precisou de atendimento médico após vomitar na quadra.

Apesar disso, a americana conseguiu quebrar o serviço da adversária para empatar a partida e, em seguida, quebrou o saque de Cirstea novamente no último game para evitar o tie-break e fechar o set.

Apesar do cansaço, a americana apresentou seu melhor tênis no terceiro set para fechar a partida.

Nas oitavas de final, Gauff vai enfrentar a tcheca Linda Noskova, que avançou para esta fase sem jogar após a desistência da russa Liudmila Samsonova por motivo de doença.

--- Resultados deste domingo do WTA 1000 de Madri:

3ª rodada (simples feminino):

Linda Noskova (CZE/N.13) x Liudmila Samsonova (RUS/N.20) (não se apresentou)

Coco Gauff (USA/N.3) x Sorana Cirstea (ROM/N.25) 4-6, 7-5, 6-1

Solana Sierra (ARG) x Zeynep Sönmez (TUR) 0-6, 6-2, 6-3

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