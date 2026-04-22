Chelsea demite técnico Liam Rosenior após apenas três meses e meio
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O Chelsea anunciou, nesta quarta-feira (22), a demissão de Liam Rosenior, menos de quatro meses após o técnico ter sido contratado para um vínculo válido até 2032, depois de uma sequência catastrófica de sete derrotas nos últimos oito jogos dos 'Blues'.
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O inglês de 41 anos havia chegado no início de janeiro vindo do Strasbourg para suceder o italiano Enzo Maresca, que foi afastado do cargo apenas meses após conquistar a Conference League e a Copa do Mundo de Clubes pelo time londrino.
Durante sua breve passagem, Rosenior comandou o Chelsea em 23 partidas. Além da atual má fase na Premier League, sob o seu comando, a equipe londrina foi eliminada tanto da Copa da Liga Inglesa quanto da Liga dos Campeões da Europa.
Os 'Blues' serão comandados até o final da temporada por Calum McFarlane, que já havia atuado como técnico interino em janeiro, no intervalo entre a saída de Maresca e a chegada de Rosenior.
O anúncio da demissão de Rosenior ocorre apenas um dia após a dura derrota por 3 a 0 sofrida diante do Brighton. O resultado marcou o quinto revés consecutivo do Chelsea na liga sem marcar um único gol, uma sequência desastrosa que o clube não vivia desde 1912.
"Desde a sua nomeação, no início desta temporada, Liam demonstrou integridade e profissionalismo impecáveis", escreveu o Chelsea em um comunicado.
"O clube não tomou esta decisão levianamente. Os resultados e o desempenho recentes ficaram abaixo do padrão exigido, em um momento em que ainda há tanto em jogo nesta temporada", acrescentou.
O Chelsea ocupa atualmente a sétima posição na Premier League e pode cair ainda mais na tabela até o final da 34ª rodada, que está em andamento.
Além disso, no domingo, a equipe enfrenta uma partida crucial: a semifinal da FA Cup contra o Leeds.
O grupo BlueCo, proprietário do clube, já nomeou cinco treinadores permanentes — Thomas Tuchel, Graham Potter, Mauricio Pochettino, Enzo Maresca e Liam Rosenior — desde que assumiu o comando em maio de 2022.
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