Líbano quer cessar-fogo antes de negociar com Israel, diz alto funcionário à AFP

O Líbano quer um cessar-fogo antes do início de negociações com Israel, informou à AFP, nesta quinta-feira (9), um alto funcionário do governo libanês, depois que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ordenou ao seu gabinete que empreenda conversas diretas com o país.

"O Líbano quer um cessar-fogo antes de iniciar qualquer negociação", declarou este alto funcionário, próximo dos diálogos e que falou sob a condição do anonimato.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

nad-mby/an/jvb/mvv/aa