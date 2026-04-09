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Líbano quer cessar-fogo antes de negociar com Israel, diz alto funcionário à AFP

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Repórter
09/04/2026 14:06

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O Líbano quer um cessar-fogo antes do início de negociações com Israel, informou à AFP, nesta quinta-feira (9), um alto funcionário do governo libanês, depois que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ordenou ao seu gabinete que empreenda conversas diretas com o país.

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"O Líbano quer um cessar-fogo antes de iniciar qualquer negociação", declarou este alto funcionário, próximo dos diálogos e que falou sob a condição do anonimato.

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nad-mby/an/jvb/mvv/aa

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