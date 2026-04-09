Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Hungria comprará petróleo dos EUA após visita do vice-presidente Vance

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/04/2026 11:41

compartilhe

SIGA

A Hungria comprará petróleo dos Estados Unidos nas "próximas semanas e meses" por aproximadamente 500 milhões de dólares (2,54 bilhões de reais) para "diversificar as fontes de abastecimento", afirmou um funcionário do governo nesta quinta-feira(9), após uma visita do vice-presidente americano, J.D. Vance. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Vance viajou a Budapeste esta semana para expressar seu apoio ao primeiro-ministro nacionalista Viktor Orbán, que enfrenta um desafio sem precedentes em 16 anos de mandato nas eleições parlamentares do próximo domingo. 

A petrolífera húngara MOL comprará petróleo bruto dos Estados Unidos nas "próximas semanas e meses", anunciou Gergely Gulyás, chefe de gabinete de Orbán, à imprensa. 

"Este passo serve para diversificar as fontes de abastecimento e faz parte do fortalecimento das relações energéticas entre os Estados Unidos e a Hungria", acrescentou. 

A MOL comprará 510.000 toneladas de petróleo bruto — avaliadas em 500 milhões de dólares (R$ 2,5 bilhões) — dos Estados Unidos e de empresas de energia americanas, indicou um comunicado da Casa Branca, destacando que as relações entre os dois países foram reforçadas pela "viagem histórica" de Vance à Hungria. 

O presidente americano, Donald Trump, endossou a candidatura de reeleição de Orbán neste Estado-membro da União Europeia, que tem 9,5 milhões de habitantes. 

A Hungria permanece fortemente dependente da energia russa e, ao contrário da maioria dos líderes da UE, Orbán manteve laços estreitos com o presidente russo, Vladimir Putin, apesar da invasão da Ucrânia por Moscou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pmu-jza/gil/pb/jvb/jc/mvv

Tópicos relacionados:

diplomacia eleicoes energia hungria

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay