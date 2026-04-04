Bayern vira sobre Freiburg e vai embalado para duelo com Real Madrid na Champions
Uma virada nos minutos finais para ganhar moral antes de visitar o Real Madrid na Liga dos Campeões. O Bayern de Munique venceu o Freiburg fora de casa por 3 a 2 neste sábado (4), pela 28ª rodada do Campeonato Alemão, graças a dois gols de Tom Bischof e um terceiro de Lennart Karl no último suspiro.
O resultado aumenta a vantagem do time bávaro na liderança para 12 pontos sobre o Borussia Dortmund (2º), que ainda visita o Stuttgart na rodada.
Três dias antes de encarar o Real Madrid no jogo de ida das quartas de final da Champions, o Bayern ficou em situação complicada depois que Johan Manzambi (46') e de Lucas Höler (71') colocaram o Freiburg com dois gols de vantagem no segundo tempo.
- Sem Kane, mas com Bischof -
Sem Harry Kane, que estava lesionado, o meio-campista Tom Bischof assumiu a responsabilidade de marcar (81' e 90'+2), antes do último gol de Karl (90'+7).
O time de Munique chega assim a 100 gols nesta temporada da Bundesliga, apenas um a menos que o recorde da temporada 1971/1972 (101), com seis jogos ainda por disputar.
Com 73 pontos somados, o Bayern está a caminho do seu 35º título alemão.
O técnico Vincent Kompany optou por deixar Michael Olise e Dayot Upamecano no banco de reservas pensando no jogo contra o Real Madrid.
O veterano goleiro Manuel Neuer retornou de lesão e salvou o Bayern com duas grandes defesas no primeiro tempo.
Os donos da casa abriram o placar logo após o intervalo, quando Manzambi acertou chute forte de longa distância no ângulo.
Lucas Höler ampliou a vantagem e colocou o Freiburg perto de sua primeira vitória sobre o Bayern no campeonato desde 2015, após 19 jogos.
No entanto, os bávaros reagiram no final: Bischof marcou duas vezes em 11 minutos, antes de Alphonso Davies servir Karl para o gol da vitória com um excelente cruzamento rasteiro.
- Leipzig e Leverkusen vencem -
Entre os demais jogos deste sábado, o RB Leipzig (4º) derrotou o Werder Bremen (14º) por 2 a 1 com gols do norueguês Antonio Nusa e do brasileiro Rômulo.
Por sua vez, o Bayer Leverkusen (6º) virou duas vezes o placar para vencer por 6 a 3 Wolfsburg (17º) e somar três pontos vitais na luta para terminar no G4.
Alejandro Grimaldo (2x), Patrik Schick, Ibrahim Maza, Edmond Tapsoba e Malik Tillman marcaram para o Leverkusen, que fica a quatro pontos do Leipzig.
O Borussia Mönchengladbach (13º) empatou em 2 a 2 com o lanterna Heidenheim, enquanto Hamburgo (11º) e Augsburg (10º) ficaram no empate em 1 a 1.
--- Jogos da 28ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:
Sábado, 4 de abril (no horário de Paris)
Freiburg - Bayern de Munique 2 - 3
Werder Bremen - RB Leipzig 1 - 2
Hoffenheim - Mainz 1 - 2
Hamburgo - Augsburg 1 - 1
Bayer Leverkusen - Wolfsburg 6 - 3
B. Mönchengladbach - Heidenheim 2 - 2
(13h30) Stuttgart - Borussia Dortmund
Domingo, 5 de abril
(10h30) Union Berlin - St Pauli
(12h30) Eintracht Frankfurt - Colônia
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Bayern de Munique 73 28 23 4 1 100 27 73
2. Borussia Dortmund 61 27 18 7 2 58 28 30
3. Stuttgart 53 27 16 5 6 56 36 20
4. RB Leipzig 53 28 16 5 7 55 36 19
5. Hoffenheim 50 28 15 5 8 55 41 14
6. Bayer Leverkusen 49 28 14 7 7 58 39 19
7. Eintracht Frankfurt 38 27 10 8 9 50 51 -1
8. Freiburg 37 28 10 7 11 41 47 -6
9. Mainz 33 28 8 9 11 35 43 -8
10. Augsburg 32 28 9 5 14 34 51 -17
11. Hamburgo 31 28 7 10 11 32 41 -9
12. Union Berlin 31 27 8 7 12 31 46 -15
13. B. Mönchengladbach 30 28 7 9 12 35 48 -13
14. Werder Bremen 28 28 7 7 14 31 49 -18
15. Colônia 26 27 6 8 13 38 47 -9
16. St Pauli 24 27 6 6 15 24 44 -20
17. Wolfsburg 21 28 5 6 17 38 63 -25
18. Heidenheim 16 28 3 7 18 29 63 -34
