Bayern vira sobre Freiburg e vai embalado para duelo com Real Madrid na Champions

AF
AFP
AF
AFP
04/04/2026 13:54

Uma virada nos minutos finais para ganhar moral antes de visitar o Real Madrid na Liga dos Campeões. O Bayern de Munique venceu o Freiburg fora de casa por 3 a 2 neste sábado (4), pela 28ª rodada do Campeonato Alemão, graças a dois gols de Tom Bischof e um terceiro de Lennart Karl no último suspiro.

O resultado aumenta a vantagem do time bávaro na liderança para 12 pontos sobre o Borussia Dortmund (2º), que ainda visita o Stuttgart na rodada.

Três dias antes de encarar o Real Madrid no jogo de ida das quartas de final da Champions, o Bayern ficou em situação complicada depois que Johan Manzambi (46') e de Lucas Höler (71') colocaram o Freiburg com dois gols de vantagem no segundo tempo.

- Sem Kane, mas com Bischof -

Sem Harry Kane, que estava lesionado, o meio-campista Tom Bischof assumiu a responsabilidade de marcar (81' e 90'+2), antes do último gol de Karl (90'+7).

O time de Munique chega assim a 100 gols nesta temporada da Bundesliga, apenas um a menos que o recorde da temporada 1971/1972 (101), com seis jogos ainda por disputar.

Com 73 pontos somados, o Bayern está a caminho do seu 35º título alemão.

O técnico Vincent Kompany optou por deixar Michael Olise e Dayot Upamecano no banco de reservas pensando no jogo contra o Real Madrid.

O veterano goleiro Manuel Neuer retornou de lesão e salvou o Bayern com duas grandes defesas no primeiro tempo.

Os donos da casa abriram o placar logo após o intervalo, quando Manzambi acertou chute forte de longa distância no ângulo.

Lucas Höler ampliou a vantagem e colocou o Freiburg perto de sua primeira vitória sobre o Bayern no campeonato desde 2015, após 19 jogos.

No entanto, os bávaros reagiram no final: Bischof marcou duas vezes em 11 minutos, antes de Alphonso Davies servir Karl para o gol da vitória com um excelente cruzamento rasteiro.

- Leipzig e Leverkusen vencem -

Entre os demais jogos deste sábado, o RB Leipzig (4º) derrotou o Werder Bremen (14º) por 2 a 1 com gols do norueguês Antonio Nusa e do brasileiro Rômulo.

Por sua vez, o Bayer Leverkusen (6º) virou duas vezes o placar para vencer por 6 a 3 Wolfsburg (17º) e somar três pontos vitais na luta para terminar no G4.

Alejandro Grimaldo (2x), Patrik Schick, Ibrahim Maza, Edmond Tapsoba e Malik Tillman marcaram para o Leverkusen, que fica a quatro pontos do Leipzig.

O Borussia Mönchengladbach (13º) empatou em 2 a 2 com o lanterna Heidenheim, enquanto Hamburgo (11º) e Augsburg (10º) ficaram no empate em 1 a 1.

--- Jogos da 28ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sábado, 4 de abril (no horário de Paris)

   Freiburg - Bayern de Munique                   2 - 3

   Werder Bremen - RB Leipzig                     1 - 2

   Hoffenheim - Mainz                             1 - 2

   Hamburgo - Augsburg                            1 - 1

   Bayer Leverkusen - Wolfsburg                   6 - 3

   B. Mönchengladbach - Heidenheim                2 - 2

   (13h30) Stuttgart - Borussia Dortmund               

  

   Domingo, 5 de abril

   (10h30) Union Berlin - St Pauli                     

   (12h30) Eintracht Frankfurt - Colônia               

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Bayern de Munique       73  28  23   4   1 100  27  73

    2. Borussia Dortmund       61  27  18   7   2  58  28  30

    3. Stuttgart               53  27  16   5   6  56  36  20

    4. RB Leipzig              53  28  16   5   7  55  36  19

    5. Hoffenheim              50  28  15   5   8  55  41  14

    6. Bayer Leverkusen        49  28  14   7   7  58  39  19

    7. Eintracht Frankfurt     38  27  10   8   9  50  51  -1

    8. Freiburg                37  28  10   7  11  41  47  -6

    9. Mainz                   33  28   8   9  11  35  43  -8

   10. Augsburg                32  28   9   5  14  34  51 -17

   11. Hamburgo                31  28   7  10  11  32  41  -9

   12. Union Berlin            31  27   8   7  12  31  46 -15

   13. B. Mönchengladbach      30  28   7   9  12  35  48 -13

   14. Werder Bremen           28  28   7   7  14  31  49 -18

   15. Colônia                 26  27   6   8  13  38  47  -9

   16. St Pauli                24  27   6   6  15  24  44 -20

   17. Wolfsburg               21  28   5   6  17  38  63 -25

   18. Heidenheim              16  28   3   7  18  29  63 -34

Estado de Minas

