Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

EUA e Irã encontram 'pontos de acordo importantes', diz Trump

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
23/03/2026 11:49

compartilhe

SIGA

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (23) que há "pontos de acordo importantes" nas conversas entre Estados Unidos e Irã, que, segundo ele, devem resultar na renúncia de Teerã às suas ambições nucleares e às suas reservas de urânio enriquecido.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Trump disse que as conversas, cuja existência o Irã nega, estão sendo conduzidas com "uma pessoa do mais alto nível", mas não com o líder supremo do país.

"Eliminamos a liderança (...). Mas estamos tratando com o homem que acredito ser o mais respeitado e o líder" do país, disse Trump a jornalistas. "Não queremos enriquecimento (de urânio por parte do Irã, ndr), mas também queremos o urânio enriquecido" em posse do país, acrescentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-sms/des/mel/mr/lm/aa

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua ira politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay