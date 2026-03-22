Cruzeiro anuncia Artur Jorge como novo técnico

O português Artur Jorge é o novo técnico do Cruzeiro, após deixar o Al-Rayyan do Catar em meio à guerra no Oriente Médio, anunciou o clube mineiro neste domingo (22).

O treinador de 54 anos terá sua segunda passagem pelo futebol brasileiro, depois de comandar o Botafogo em uma temporada histórica em 2024, com os títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores.

Ele estava desde janeiro de 2025 no Al-Rayyan, clube com o qual tinha contrato até junho de 2027.

"Chega ao Cabuloso com contrato válido até o final de 2027", informou o Cruzeiro em suas redes sociais.

Artur Jorge será o substituto de Tite, demitido há uma semana após um mau início no Brasileirão, onde da equipe celeste ainda não venceu e soma apenas três pontos após sete rodadas.

Na última quarta-feira, o Cruzeiro foi derrotado por 2 a 1 pelo Athletico-PR sob o comando do auxiliar Wesley Carvalho. Neste domingo, o time recebe o Santos pela oitava rodada.

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