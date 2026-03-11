Incêndio no norte da Espanha deixa três morots
Três pessoas morreram e quatro ficaram feridas no incêndio que atingiu um prédio na localidade de Miranda de Ebro, norte da Espanha, informaram nesta quarta-feira (11) os serviços regionais de emergência.
A equipe de emergência atendeu "sete pessoas, duas morreram no local e cinco foram levadas para o hospital, mas uma delas faleceu posteriormente", afirmou o centro de emergências da região de Castilla y León em um comunicado.
Entre os feridos estavam duas crianças, de 11 e 7 anos.
