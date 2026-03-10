Rodrygo passa por cirurgia bem-sucedida no joelho direito

O atacante brasileiro Rodrygo passou por uma cirurgia bem-sucedida no joelho direito, após a lesão sofrida na semana passada que o tirou da Copa do Mundo, informou o Real Madrid nesta terça-feira (10).

"Rodrygo foi submetido com sucesso a uma cirurgia para reparar as rupturas do ligamento cruzado anterior e do menisco externo da perna direita", escreveu o clube espanhol em breve comunicado.

De acordo com a mesma nota, o jogador "iniciará seu processo de reabilitação nos próximos dias".

Rodrygo se machucou na derrota do Real Madrid por 1 a 0 para o Getafe no dia 2 de março, no estádio Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.

Ele havia entrado em campo no início do segundo tempo, recuperado de uma tendinite que o tirou dos cinco jogos anteriores da equipe.

No dia seguinte, o clube merengue informou a grave lesão sofrida pelo brasileiro, cujo tempo de recuperação será de pelo menos seis meses.

"Um dos piores dias da minha vida, o quanto eu sempre temi essa lesão… Talvez a vida tenha sido um pouco cruel comigo ultimamente", lamentou Rodrygo em uma publicação no Instagram, após a confirmação de que não poderá disputar a Copa do Mundo.

O atacante de 25 anos era um potencial titular da Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti para o Mundial deste ano, principalmente na eventual ausência de Neymar.

Na era Ancelotti, iniciada em junho do ano passado, ele fez quatro jogos com a 'Amarelinha', sendo três como titular, com dois gols marcados e uma assistência.

