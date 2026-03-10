Agência Internacional de Energia convoca reunião extraordinária sobre uso de reservas estratégicas

A Agência Internacional de Energia (AIE) convocou uma "reunião extraordinária" de seus países membros nesta terça-feira (10) para avaliar a possibilidade de utilizar reservas estratégicas para conter a alta dos preços do petróleo, anunciou seu diretor-executivo, Fatih Birol.

O chefe da agência — que reúne mais de 30 países desenvolvidos e tem sede em Paris — fez o anúncio após a reunião dos ministros das Finanças do G7, também nesta terça-feira, para discutir as consequências da guerra no Oriente Médio.

Birol afirmou em um comunicado que as condições nos mercados de petróleo se deterioraram nos últimos dias e que, além dos "desafios impostos pelo trânsito pelo Estreito de Ormuz, a produção de petróleo caiu consideravelmente".

"Isso está criando riscos significativos e crescentes para o mercado", declarou.

Esta sessão permitirá "uma avaliação do estado atual da segurança do abastecimento e das condições de mercado, a fim de decidir se as reservas de emergência dos países da AIE devem ser disponibilizadas ao mercado", indicou.

