Ataques de Israel no leste do Líbano deixam 6 mortos, segundo imprensa estatal libanesa

Ataques israelenses no leste do Líbano deixaram seis mortos e dezenas de feridos nesta sexta-feira (20), reportou a imprensa estatal libanesa, embora o Exército israelense tenha afirmado que os alvos pertenciam ao grupo Hezbollah.

Os ataques israelenses no vale do Bekaa "provocaram um balanço inicial de seis mortos e mais de 25 feridos, distribuídos pelos hospitais da região", informou a agência estatal de notícias (NNA, na sigla em inglês).

Por sua vez, o Exército israelense afirmou em comunicado que havia atingido um "centro de comando" do Hezbollah.

Nesta sexta, a NNA também reportou um ataque de Israel contra o campo de refugiados palestinos de Ain el Helweh, no sul do Líbano, causando duas mortes.

Israel tem mantido os ataques contra posições no Líbano apesar do cessar-fogo de 2024 que buscava interromper mais de um ano de hostilidades com o grupo libanês Hezbollah.

Israel também atacou alvos do grupo islamista palestino Hamas, incluindo uma incursão no mesmo campo de refugiados de Ain al Helweh em novembro do ano passado, que causou a morte de 13 pessoas.

