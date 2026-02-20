Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Ataques de Israel no leste do Líbano deixam 6 mortos, segundo imprensa estatal libanesa

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/02/2026 17:51

compartilhe

SIGA

Ataques israelenses no leste do Líbano deixaram seis mortos e dezenas de feridos nesta sexta-feira (20), reportou a imprensa estatal libanesa, embora o Exército israelense tenha afirmado que os alvos pertenciam ao grupo Hezbollah.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os ataques israelenses no vale do Bekaa "provocaram um balanço inicial de seis mortos e mais de 25 feridos, distribuídos pelos hospitais da região", informou a agência estatal de notícias (NNA, na sigla em inglês).

Por sua vez, o Exército israelense afirmou em comunicado que havia atingido um "centro de comando" do Hezbollah.

Nesta sexta, a NNA também reportou um ataque de Israel contra o campo de refugiados palestinos de Ain el Helweh, no sul do Líbano, causando duas mortes.

Israel tem mantido os ataques contra posições no Líbano apesar do cessar-fogo de 2024 que buscava interromper mais de um ano de hostilidades com o grupo libanês Hezbollah.

Israel também atacou alvos do grupo islamista palestino Hamas, incluindo uma incursão no mesmo campo de refugiados de Ain al Helweh em novembro do ano passado, que causou a morte de 13 pessoas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

lg-mdh/cm/ahg/eg/rpr/am

Tópicos relacionados:

conflito israel libano

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay